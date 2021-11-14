Госдума в первом чтении поддержала законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест

Согласно законопроекту, их использование предполагается до 1 июня 2022 года.

Без отметки о прохождении вакцинации от коронавируса, можно будет посещать только аптеки, магазины с товарами первой необходимости и продуктовые точки. До 1 февраля вход в места массового скопления людей будет также возможен и при наличии свежего результата ПЦР-теста, но после указанной даты такое послабление будет действовать лишь для тех, у кого есть медотвод.