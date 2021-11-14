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16 декабря, 15:08
НовостиСельское хозяйство

В Лаганском районе появились штрафстоянки для скота

В Лаганском районе появились штрафстоянки для скота

Отправлять в загоны на временное содержание будут коров, свободно пасущихся в черте города и вдоль автодорог, создавая на автотрассах аварийные ситуации.

Специально созданная комиссия из числа сотрудников районной и городской администраций, полиции, представителей Управления ветеринарии, муниципальной службы «Коммунальник» уже начала рейдовые проверки. Нерадивых хозяев КРС ждут штрафные санкции. 

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