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26 января, 15:19
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Сегодня 130 жильцов аварийных домов отметили новоселье в доме №113 по улице Хомутникова

Сегодня 130 жильцов аварийных домов отметили новоселье в доме №113 по улице Хомутникова

Об этом сообщает пресс-служба главы Элисты. Ранее переселенцы проживали в третьем, шестом микрорайонах и по улице Горького. Строительные работы подрядчик завершил в декабре прошлого года. Тогда же собственники начали оформлять правоустанавливающие документы, а сегодня получили ключи от новых квартир от руководства города.

Напомним, дом возведён в рамках регионального проекта «Жилье и городская среда». Его стоимость составила 115 миллионов рублей. Финансирование шло по линии фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств региона. В доме - 3 этажа и 44 квартиры. Новосёлы получили квартиры с отделкой «под ключ» и благоустроенную придомовую территорию.

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