Волонтеры-медики помогают в работе врачам региона

С подъемом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 на помощь медучреждениям республики вновь пришли добровольцы. Они приступили к работе уже в нескольких больницах. В эти дни члены движения «Волонтеры-медики» трудятся и в Республиканском детском медицинском центре имени Манджиевой. Что входит в их обязанности, - об этом в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

После того, как в регионе увеличилось количество заболевших ОРВИ и COVID-19, звонки в колл-центре Республиканского детского медицинского центра не смолкают ни на секунду. В день поступает более ста обращений. Врачи работают на износ. Посильную помощь им предоставляют волонтеры-медики.

Для студентки первого курса Элистинского медколледжа Марины Гецелевой работа в колл-центре, это не просто прохождение практики, а настоящий «боевой» опыт. В волонтерском отряде девушка не так давно. Несмотря на напряженный график, а учебу она совмещает с волонтерством, в ряды добровольцев не вступить не могла, - говорит будущий врач. Звонки в эти дни в Республиканском детском медцентре, по ее словам, не смолкают до позднего вечера.

Сегодня в Калмыкии помощь медикам оказывают более 200 волонтеров, из них более 50 принимают звонки в колл-центрах. Медперсонал сейчас работает на пределе своих возможностей, поэтому их помощь, как никогда, необходима, - говорит еще одна студентка медколледжа Дарья Шептухина.

Сейчас, когда в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, нагрузка на врачей увеличилась в разы. Доктора детской больницы ежедневно осуществляют выезды на дом, еще семь бригад оказывают помощь «ковидным» пациентам. Всего здесь трудится более трехсот работников среднего звена. Сил и ресурсов не хватает, - говорит главная медсестра детского медцентра Виктория Бирюкова. Потому, помощь своих будущих коллег они принимают с благодарностью.

«Восполнение кадрового дефицита - это то, что сегодня необходимо для борьбы с «омикроном». Об этом заявил федеральный профильный министрМихаил Мурашко. И призвал привлекать к работе в больницах в качестве волонтеров и студентов младших курсов.

Что касается Калмыкии, то за неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией памятные медали Президента России получили