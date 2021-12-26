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26 января, 14:53
НовостиCOVID-19Общество

70% от общего количества заболевших – это те, кто не привился

70% от общего количества заболевших – это те, кто не привился

Такие данные озвучила Глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

В Калмыкии же на сегодняшний день вакцинацию не прошли около 40 процентов населения. Сейчас в регионе, также, как и по всей стране, циркулируют сразу два штамма коронавируса.

По словам главного санитарного врача, удельный вес «Дельты» сохраняется достаточно высоким,  поэтому сегодня заразиться можно как «Омикроном», так и гораздо тяжелее протекающим «Дельта».

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