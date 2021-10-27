Школы и детские сады Элисты и Целинного района переведены на дистанционное обучение

Такое решение принято Главным санитарным врачом Калмыкии. Поводом послужила вспышка сезонного гриппа среди детей. 18 человек госпитализированы в стационар Детского медицинского центра.

Сегодня количество пациентов тут заметно меньше, чем было в начале недели - принимают тех, кто был записан на повторный приём по случаю болезни. Многие не смогли попасть на диспансерный прием, но согласны с тем, что сейчас стоит поберечься и пересидеть дома.

За первые три дня этой недели количество детей с признаками ОРВИ выросло почти в три раза. Подавляющее большинство заболевших – школьники. Практически у всех наблюдаются одинаковые симптомы.

Только в понедельник Республиканским детским медицинским центром было принято около 500 обращений с жалобами на плохое самочувствие. Руководством учреждения принято решение открыть дополнительный фильтр-бокс и увеличить число бригад неотложной помощи. Постепенно стали закрываться на карантин отдельные группы в детсадах и классы в школах.

Управлением Роспотребнадзора отобраны пробы на определение возбудителя инфекции. По их результатам удалось установить, что в регионе отмечается вспышка гриппа.

Ситуацию взял под контроль Глава региона Бату Хасиков, он обсудил ее с Главным санитарным врачом России Анной Поповой. Сейчас в республике находятся эксперты научно-исследовательских организаций Роспортебнадзора. Чтобы прервать цепочку заражений, с 26 ноября все школы Элисты и Целинного районы переведены на дистанционное обучение.

На время действия ограничительных мер запрещено проведение всех массовых, спортивных мероприятий, ограничен доступ посетителей к больным в стационары. Они продлятся до особого распоряжения Главного санитарного врача.