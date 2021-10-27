В Элисте состоялась акция «Сердце матери»

Сотрудники Республиканского центра молодёжи раздавали прохожим цветы и сладкие букеты, а также открытки. На них можно было написать поздравления и пожелания своим мамам. Цель акции – популяризация семейных ценностей молодёжи и воспитание уважительного и доброго отношения к матерям.

Несмотря на прохладную погоду, мероприятие пришлось по душе многим, это было заметно по искренним улыбкам горожан. Они с удовольствием присоединились к поздравлениям.