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26 ноября, 19:15
НовостиСемья

"ВанМамВанЛав" - Вести Калмыкия запускает флешмоб ко Дню Матери

"ВанМамВанЛав" - Вести Калмыкия запускает флешмоб ко Дню Матери

Одна мама - одна любовь. И не только любовь - она самая светлая, самая добрая, а еще самая сильная, самоотверженная, самая мудрая, и просто самая родная. Но эти слова - лишь малая часть. Передать все чувства к нашим мамам словами почти невозможно. Поэтому мы хотим заручиться поддержкой наших подписчиков.

Присылайте ваши публикации нам в директ (мы разместим их на своей стене) и постите их у себя на страницах с указанным хештегом. Сегодня, завтра, послезавтра и очень много дней после - пишите в этих постах теплые слова своим мамам, говорите о любви, о детстве, о настоящем, о лучших моментах, о смешном и трогательном. И, конечно, обнимайте, целуйте, радуйте, и помогайте, почему? Правильно. Потому что #ВанМамВанЛав.

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