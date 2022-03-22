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19 апреля, 10:52
НовостиСоциальная политика

С наступлением весны начинается период клещевой активности

С наступлением весны начинается период клещевой активности

Долгожданный отдых на природе может оказаться опасным. Эти маленькие создания в наших широтах часто оказываются переносчиками трудноизлечимых заболеваний. О том, чем опасен укус клеща, какие меры необходимо предпринять для его предотвращения сегодня в эфире радио Калмыкии расскажет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Сергей Савченко.

Слушайте передачу «Актуальное интервью» сегодня в 13:15 минут на частоте 102.7 FM.

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