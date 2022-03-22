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19 апреля, 10:03
НовостиОбразование

Продолжаются онлайн-мероприятия для выпускников республики

Продолжаются онлайн-мероприятия для выпускников республики

В рамках подготовки к единому государственному экзамену в этом году был запущен проект под названием «ЕГЭ-это про100!». Об этом информирует Рособрнадзор. Они направлены на оказание помощи 11-классникам в подготовке к итоговым испытаниям.

В рамках мероприятий будут обсуждаться контрольно-измерительные материалы 2022 года, а также особенности выполнения заданий. Посмотреть трансляции можно на официальной странице федерального ведомства. Проходить они будут до 25 апреля.

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