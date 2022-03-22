Сегодня на главной республиканской сцене Государственный симфонический оркестр представит концертную программу под названием «Джазовый калейдоскоп». В исполнении музыкантов и солистов коллектива под управлением заслуженного деятеля искусств Калмыкии Мергена Настинова прозвучат современные джазовые композиции и лучшие образцы традиционной джазовой музыки. Слушатели познакомятся с историей этого музыкального направления, особенностях его развития, смогут узнать больше о великих музыкантах и значимых личностях.