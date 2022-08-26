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15 сентября, 12:23
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С началом нового учебного года в Калмыкии открылось 35 центров естественно-научной и технологической направленности

С началом нового учебного года в Калмыкии открылось 35 центров естественно-научной и технологической направленности

Это так называемые "Точки роста". Их создание стало возможно в рамках реализации нацпроекта "Образование". Школьники также развивают навыки работы в команде, готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах.

"Учащиеся из сельских школ изучают ряд предметов на новом оборудовании, которое поступило в центры накануне учебного года", - отметили в ведомстве.

Фото из аккаунта Минобрнауки РК.

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