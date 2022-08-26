С началом нового учебного года в Калмыкии открылось 35 центров естественно-научной и технологической направленности

Это так называемые "Точки роста". Их создание стало возможно в рамках реализации нацпроекта "Образование". Школьники также развивают навыки работы в команде, готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах.



"Учащиеся из сельских школ изучают ряд предметов на новом оборудовании, которое поступило в центры накануне учебного года", - отметили в ведомстве.



Фото из аккаунта Минобрнауки РК.