В Калмыкии расширят авиамаршрутную сеть

Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства Наран Кюкеев. Проведен ряд совещаний. Представители ряда авиакомпаний и аэропорта Элисты обсудили условия полетов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Казань, Сочи, Краснодар и Симферополь.



"Предварительно договорились об увеличении частоты полетов в столицу России с семи до десяти в неделю. А также возможность открытия регулярных полетов в восточную часть страны, как вариант – в Новосибирск. Также обсудили необходимость открытия чартерных рейсов в Улан-Уде", – отметил вице-премьер.