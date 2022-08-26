16 сентября, 09:53
 21 °C
59,62
59,67
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 сентября, 10:22
НовостиСобытие

В Калмыкии расширят авиамаршрутную сеть

В Калмыкии расширят авиамаршрутную сеть

Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства Наран Кюкеев. Проведен ряд совещаний. Представители ряда авиакомпаний и аэропорта Элисты обсудили условия полетов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Казань, Сочи, Краснодар и Симферополь.

"Предварительно договорились об увеличении частоты полетов в столицу России с семи до десяти в неделю. А также возможность открытия регулярных полетов в восточную часть страны, как вариант – в Новосибирск. Также обсудили необходимость открытия чартерных рейсов в Улан-Уде", – отметил вице-премьер.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия