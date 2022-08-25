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15 сентября, 11:57
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии стартовала прививочная кампания от гриппа

В Калмыкии стартовала прививочная кампания от гриппа

В регион поступило свыше 60 тысяч доз вакцины. Из них – более 13 тысяч предназначены детям. Как и прогнозировали специалисты, сезон вирусных респираторных инфекций в этом году наступил раньше намеченного срока.

Защиту от гриппа и COVID-19 можно получить одновременно. "Вакцинация - единственный способ увеличить уровень коллективного иммунитета и снизить риск высокого роста заболеваемости коронавирусом", - напоминают в региональном Минздраве.

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