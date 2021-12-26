С начала года Пенсионный фонд России начал предоставлять ряд выплат, компенсаций и пособий

Прежде их выплачивали органы социальной защиты и Роструд. Так, через ПФР с нового года назначаются следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет; по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; при передаче ребенка на воспитание в семью; беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. Гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, Пенсионный фонд будет производить их автоматически на указанные ранее реквизиты. Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января ему необходимо обращаться в клиентскую службу ПФР.