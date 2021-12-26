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10 января, 18:03
НовостиКриминал

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении жителя Астраханской области

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении жителя Астраханской области

По версии следствия, 6 января нынешнего года, примерно в 23 часа, 50-летний житель Астраханской области, работающий на животноводческой стоянке, расположенной на территории Цаганусынского СМО Яшкульского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего напарника. Подозреваемый нанес жертве  не менее 4 ударов ножом в шею и лицо, отчего последний скончался. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты орудие преступления, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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