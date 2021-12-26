С 1 января больничный выдается только в электронном виде
Он формируется и хранится в информационной системе регионального отделения Фонда социального страхования, поэтому нет необходимости распечатывать его и иметь у себя копию.
Также не требуется сдача его распечатки в отдел кадров и бухгалтерию. Для приема на оплату достаточно получения только номера электронного листка нетрудоспособности – по телефону, по электронной почте или лично.
Жители Калмыкии, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, могут узнать об оплате больничного в Личном кабинете ФСС. Запросить информацию можно при условии статуса «закрыт». Кроме того, в нем работодатель не увидит диагноз.
Таким образом, основанием для назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будет являться электронный больничный. Бумажные листки нетрудоспособности, выданные в прошлом году, будут также оплачены.