10 января, 17:45
 2 °C
85,13
75,13
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 января, 16:52
НовостиОбществоЗдравоохранение

С 1 января больничный выдается только в электронном виде

С 1 января больничный выдается только в электронном виде

 

Он формируется и хранится в информационной системе регионального отделения Фонда социального страхования, поэтому нет необходимости распечатывать его и иметь у себя копию.

Также не требуется сдача его распечатки в отдел кадров и бухгалтерию. Для приема на оплату достаточно получения только номера электронного листка нетрудоспособности – по телефону, по электронной почте или лично.

Жители Калмыкии, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, могут узнать об оплате больничного в Личном кабинете ФСС. Запросить информацию можно при условии статуса «закрыт». Кроме того, в нем работодатель не увидит диагноз.

Таким образом, основанием для назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будет являться электронный больничный. Бумажные листки нетрудоспособности, выданные в прошлом году, будут также оплачены.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия