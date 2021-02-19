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12 марта, 15:59
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С 9 марта началась новая кредитная программа поддержки предпринимателей "ФОТ 3.0"

С 9 марта началась новая кредитная программа поддержки предпринимателей "ФОТ 3.0"

Новой кредитной программой поддержки предпринимателей «ФОТ 3.0» могут воспользоваться небольшие и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей.

Для этого из федерального бюджета направлено более семи с половиной миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Льготное кредитование будет доступно до 1 июля текущего года. Максимальная сумма займа – полмиллиарда рублей. А его размер будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации.

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