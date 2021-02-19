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12 марта, 16:18
НовостиСтроительствоОбщество

В республике продолжается строительство социально-значимых объектов

В республике продолжается строительство социально-значимых объектов

За последние два года в регионе было построено 17 значимых социальных объектов, три из которых находятся в столице и мгновенно приобрели популярность у молодежи, семей с детьми, людей преклонного возраста.

Места отдыха в ряде населенных пунктов преобразились благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», действующему с 2017 года. Среди жителей каждый год проводится голосование, по результатам которого избираются проекты-лидеры для масштабной реконструкции.

Как сообщают министерстве ЖКХ и энергетики республики, новое голосование начнется в конце апреля в упрощенном формате на специальной платформе «ЗаГородСреда.Ру».

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