с 15 марта в Калмыкии стартует прием заявок на заключение социального контракта.

Эта мера поддержки призвана помочь людям выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение. Глава Калмыкии отметил, что социальная программа даст возможности для развития не только жителям, но и республике в целом. По словам Бату Хасикова, благодаря соцконтрактам в регионе планируют поддержать не менее 500 малоимущих семей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено более 70 млн рублей.

Размер выплаты в рамках социального контракта определяется с учетом мероприятий программы: поиск работы, создание индивидуальных предприятий, помощь в трудной ситуации, ведение личного подсобного хозяйства, профобучение.

Министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева, отметила, что заключение социального контракта - одна из ключевых мер в Плане по снижению бедности до 2030 года, утверждённого Правительством Калмыкии.