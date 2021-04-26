  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 мая, 16:11
НовостиСоциальная политикаОбразованиеЗдравоохранение

Руководители здравоохранительного и образовательного ведомств Калмыкии доложили о состоянии дел в своих отраслях

Руководители здравоохранительного и образовательного ведомств Калмыкии доложили о состоянии дел в своих отраслях

 

Сегодня состоялось заседание профильного комитета Народного Хурала. Парламентариев интересовали вопросы организации детского отдыха предстоящим летом, обеспеченность горячим питанием в школах, наличие в них Интернета и то, насколько они укомплектованы кадрами.

Кстати, последний пункт стал общим для обоих ведомств. Дефицит отмечается и в здравоохранении Калмыкии, особенно много врачебных вакансий. Здесь совместно с Правительством и Народным Хуралом рассматриваются разные направления решения задачи. В том числе - целевой набор в учебные заведения и договор с медицинским ВУЗом о прохождении дистанционной ординатуры.

 Что же касается ситуации с коронавирусом, то она требует максимальной мобилизации общих усилий для ускорения темпов вакцинации. Как было доложено, имеющихся в республике препаратов достаточно для получения необходимого коллективного иммунитета. В наличии и всё необходимое для лечения. Основными факторами распространения новой инфекции главный врач Калмыкии назвал несоблюдение мер личной гигиены и организацию, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, массовых семейных мероприятий.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия