Юная дзюдоистка Калмыкии - бронзовый призер V летней Спартакиады молодежи

В Армавире завершился последний этап V летней Спартакиады Юга России по дзюдо, на которой спортсмены со всего Южного Федерального округа боролись за путевки в финал Всероссийской спартакиады молодежи. Соревнования проходили среди юношей и девушек до 21 года. В результате наша спортсменка, воспитанница академии борьбы Дарья Очирова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Поздравляем Дарью! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять новые спортивные вершины!