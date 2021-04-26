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25 мая, 16:39
НовостиСпорт

Юная дзюдоистка Калмыкии - бронзовый призер V летней Спартакиады молодежи

Юная дзюдоистка Калмыкии - бронзовый призер V летней Спартакиады молодежи

В Армавире завершился последний этап V летней Спартакиады Юга России по дзюдо, на которой спортсмены со всего Южного Федерального округа боролись за путевки в финал Всероссийской спартакиады молодежи. Соревнования проходили среди юношей и девушек до 21 года. В результате наша спортсменка, воспитанница академии борьбы  Дарья  Очирова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Поздравляем Дарью! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять новые спортивные вершины!

 

 

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