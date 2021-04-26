В Перми продолжаются ХХ Всероссийские дельфийские игры

Но молодые артисты из Калмыкии уже триумфаторы. В номинации «Народные инструменты» среди коллективов в возрастной группе от 10 до 15 лет победителем стал ансамбль «Айс» из поселка Яшкуль. Серебро – у коллектива «Байруш» из поселка Кетченеры.

Сердца жюри в категории «Сольные исполнители на народных инструментах среди детей 10-13 лет» завоевал ученик Кетченеровской школы искусств Александр Манжеев. У него бронза. Серебро в этой же номинации, но среди участников 14-17 лет получил Санал Мукаев, виртуозно сыграв на домбре. А вот студентка 4 курса Элистинского колледжа искусств Александра Болдырева заняла второе место среди сольных исполнителей в старшей группе. Серебро и у Екатерины Горяевой, выступившей в сольном хоровом пении. Ансамбль «Богшурга» из Яшкуля награждён специальным дипломом «За сохранение национальной культуры России».