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12 мая, 17:27
Новости

Росавиация еще на неделю приостановила работу аэропорта столицы Калмыкии

Росавиация еще на неделю приостановила работу аэропорта столицы Калмыкии

Режим ограничения полетов продлен еще в 10 воздушных гаванях южной и центральной части России до 19 мая. Это 12-е продление ограничения с начала военной операции российских войск на Украине. Авиакомпаниям Росавиация рекомендовала использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, добавили в Росавиации.

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