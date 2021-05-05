Росавиация еще на неделю приостановила работу аэропорта столицы Калмыкии

Режим ограничения полетов продлен еще в 10 воздушных гаванях южной и центральной части России до 19 мая. Это 12-е продление ограничения с начала военной операции российских войск на Украине. Авиакомпаниям Росавиация рекомендовала использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, добавили в Росавиации.