Не допустить распространения холеры

Согласно постановлению Роспотребнадзора во многих регионах Юга страны, в том числе и в Калмыкии, продолжаются работы по мониторингу ситуации. Также предприняты дополнительные меры профилактического характера.



Как заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, пока в России не зафиксировано ни одного случая этой инфекции. Факты завоза заболевания не отмечались с 2019 года.



Однако, такая опасность существует.Факты выделения во внешней среде штаммов холеры имеет место. Но предпринимаемые мероприятия не дают возможности для их распространения. Об этом говорит и исполняющий обязанности руководителя Элистинской противочумной станции Константин Яшкулов.



Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора, на случай выявления больных холерой, в регионе запланировано мероприятие, направленное на обеспечение готовности больниц к приему и принятию противоэпидемических мер.