На Каспии подходит к концу весенняя путина

Рыбаки Калмыкии уже подсчитывают итоги своего промысла. В этот сезон разрешения на добычу водных биоресурсов получили семь рыбодобывающих предприятий республики.

Как сообщает в своем телеграм-аккаунте профильный министр Максим Менкнасунов, общий объем вылова на сегодня составляет - 823 тонны. В общей доле лов крупного частика составляет 590 тонн, мелкого – 233 тонны. Больше всего добыто сазана, леща, щуки, карася и красноперки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года вылов сохранился на том же уровне. Наибольшее освоение годовой квоты показали рыбаки Фонда содействия и поддержки малого и среднего бизнеса рыбной отрасли республики и Акционерного общества «Джалыково».

По словам министра, «выловленная продукция в замороженном виде отправляется на реализацию внутри республики и в другие регионы России, а свежий частик пользуется хорошим спросом, быстро реализуется на рынках города Элисты, Лагани и в близлежащих населенных пунктах».