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17 августа, 20:21
НовостиСоциальная политика

В рамках федерального проекта, родители могут воспользоваться бесплатной консультацией психологов

В рамках федерального проекта, родители могут воспользоваться бесплатной консультацией психологов

Специалисты в области детской психологии, образования, профориентации и культуры на онлайн-консультации помогут понять, как избежать конфликтов, наладить общение с детьми, организовать их обучение и досуг. Родители несовершеннолетних детей, а также их законные представители могут обратиться за советом к профессионалам. Такая услуга стала доступна, благодаря Всероссийскому проекту "Родительские перемены". Он создан на базе Центра дополнительного образования "Альфа-Диалог" и входит в Нацпроект "Образование".

Такого рода помощь можно получить в любой точке России.  Записаться на консультацию можно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

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