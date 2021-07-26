В рамках федерального проекта, родители могут воспользоваться бесплатной консультацией психологов

Специалисты в области детской психологии, образования, профориентации и культуры на онлайн-консультации помогут понять, как избежать конфликтов, наладить общение с детьми, организовать их обучение и досуг. Родители несовершеннолетних детей, а также их законные представители могут обратиться за советом к профессионалам. Такая услуга стала доступна, благодаря Всероссийскому проекту "Родительские перемены". Он создан на базе Центра дополнительного образования "Альфа-Диалог" и входит в Нацпроект "Образование".

Такого рода помощь можно получить в любой точке России. Записаться на консультацию можно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.