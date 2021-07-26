Армрестлер из Калмыкии вошел в состав сборной страны

Для этого Рустаму Термитову нужно было выполнить норматив «Мастера спорта» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Что он и сделал на Чемпионате страны в Подмосковье. Но только сам атлет и его тренер знают, каким непростым был путь к достижению цели.

«Тренируемся весь год ради этих дней. Ведь конкуренция крайне высокая» - говорит опытный тренер Евгений Джакураев. Преимущество всего в несколько килограммов может стоить места на пьедестале. Вот уже два года Рустам увлеченно занимается армспортом. За короткое время ему удалось добиться немалых успехов. А ведь в 2013 году, когда в результате страшного ДТП Рустам получил сильнейшую травму позвоночника, казалось, жизнь остановилась. Он был прикован к постели. И шесть лет ждал улучшений.

Благодаря знакомству с тренером Евгением Джакураевым, в 2019 году Рустам впервые пришел в спортзал. Ему оборудовали специальный стол, который имеет важное значение. Любой дефект или недочет в конструкции может привести к травме. На тренировке вырабатывается техника, двигательные навыки. Обычно борцы упираются ногами в стойки, что позволяет сразу совершать рывки. От стартового напора в армрестлинге зачастую зависит результат схватки. Здесь же - немного иначе. Основная нагрузка - на руки и корпус.

На турнирах любого ранга проявляется твердый характер, несгибаемая воля, сила духа и стремление к победе. И это особенно важно для тех, чьи движения ограничены, говорит Рустам Термитов. Его второе место на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Подмосковье в начале года – это стимул для многих стать частью спортивного сообщества. В соревнованиях приняли участие 200 сильнейших армрестлеров из 26 регионов, в их числе 47 атлетов-колясочников. Рустам в весовой категории до 55 килограммов выполнил норматив «Мастер спорта России».

Теперь калмыцкий спортсмен вошел в сборную страны. Сейчас он готовится к Чемпионату мира, который состоится в Грузии в конце года.