18 августа, 13:14
 34 °C
86,12
73,46
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 августа, 20:27
НовостиКультура

Национальный музей имени Пальмова продолжает знакомить с интересными экспонатами из своих фондов

Национальный музей имени Пальмова продолжает знакомить с интересными экспонатами из своих фондов

В этом году учреждение отмечает 100-летие, в рамках которого и проходит акция. На этот раз в центре внимания различные виды старинной калмыцкой плети – маля.

Как писал Народный поэт Калмыкии Константин Эрендженов: дерево, из которого изготавливают рукоять – сандал, - может отпугивать вредных насекомых. Оружие использовалось также для охоты на волка. Когда-то у каждого всадника или обитателя кибитки была своя маля.

 

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия