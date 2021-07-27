Национальный музей имени Пальмова продолжает знакомить с интересными экспонатами из своих фондов

В этом году учреждение отмечает 100-летие, в рамках которого и проходит акция. На этот раз в центре внимания различные виды старинной калмыцкой плети – маля.

Как писал Народный поэт Калмыкии Константин Эрендженов: дерево, из которого изготавливают рукоять – сандал, - может отпугивать вредных насекомых. Оружие использовалось также для охоты на волка. Когда-то у каждого всадника или обитателя кибитки была своя маля.