В республиканском центре молодёжи идёт приём заявок от волонтёров для участия в оказании помощи жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов для рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды»

В республиканском центре молодежи, где образован новый корпус добровольчества, идёт приём заявок от волонтёров для участия в оказании помощи жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов для рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

Уже поступило более 70 заявок. Принять участие может любой. Татьяна Свечкарева более 3-х лет в волонтерском движении, это более 50-ти мероприятий. Узнав о проекте она подала заявку на участие через сайт ДОБРО.ру

Центром уже разработан план помощи гражданам во время голосования.