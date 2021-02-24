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17 марта, 15:29
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В республиканском центре молодёжи идёт приём заявок от волонтёров для участия в оказании помощи жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов для рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды»

В республиканском центре молодёжи идёт приём заявок от волонтёров для участия в оказании помощи жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов для рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды»

В республиканском центре молодежи, где  образован новый корпус добровольчества, идёт приём заявок от волонтёров для участия в оказании помощи жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов для рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

Уже поступило более 70 заявок. Принять участие может любой. Татьяна Свечкарева более 3-х лет в волонтерском движении, это более 50-ти мероприятий. Узнав о проекте она подала заявку на участие через сайт ДОБРО.ру

Центром уже разработан план помощи гражданам во время голосования.

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