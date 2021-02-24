Дмитрий Патрушев обсудил с депутатами Госдумы вопросы совершенствования законодательства в сфере АПК

16 марта Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел встречу с членами Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Глава Минсельхоза России обсудил с депутатами вопросы совершенствования законодательства в сфере АПК, комплексного развития сельских территорий, подготовки кадров для села, регулирования зернового рынка, а также ход весенних полевых работ в стране и другие актуальные темы.



По словам Министра, в текущем году на развитие АПК и сельских территорий предусмотрено чуть более 287 млрд рублей. Средства, предназначенные сельхозтоваропроизводителям, в декабре были направлены в регионы. При этом Минсельхоз на постоянной основе контролирует их доведение до аграриев, что имеет максимальную значимость в настоящее время, когда АПК активно входит в весеннюю посевную.



Как отметил Дмитрий Патрушев, на сегодняшний день техника уже вышла в поля 8 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Засеяно более 123 тысяч гектаров. Семенами аграрии обеспечены в полном объеме, а стопроцентная готовность техники своевременно обеспечивается к началу работ в каждом федеральном округе. Также на особом контроле находятся цены на ГСМ и минеральные удобрения.



Говоря о знаковых документах и законотворческих инициативах, над которыми сейчас ведется работа, Министр выделил госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Ее доработанный проект внесен в Правительство РФ. «Стратегическая цель АПК – наращивание товарной массы качественной сельхозпродукции. И фундаментом в этом, безусловно, служит земля. Вовлечение сельхозземель в оборот ведется на постоянной основе. Тем не менее эти вопросы необходимо ставить на системные рельсы и учитывать все стратегические документы АПК и планы по различным направлениям развития», - подчеркнул Дмитрий Патрушев, отметив, что таким документом станет новая госпрограмма, реализация которой начнется с 2022 года.



В соответствии с ее проектом предусмотрено введение в оборот за 10 лет не менее 13 млн гектаров сельхозземель. Кроме того, ведомство рассчитывает сократить износ мелиоративных систем с 78% до 30%. Общий объем финансирования в течение 10 лет должен составить порядка 754 млрд рублей, из которых около 539 млрд рублей – средства федерального бюджета.



Еще один ключевой документ касается предоставления сельхозтоваропроизводителям возможности реализовывать продукцию на своих участках. Данный законопроект разработан в целях снижения издержек, связанных со сбытом произведенной фермерами и сельскохозяйственными потребкооперативами продукции, и в феврале этого года внесен Минсельхозом в Правительство РФ.



Кроме того, Министерство активно сотрудничает с депутатским корпусом по развитию агротуризма. В рамках исполнения поручений Президента и Правительства прорабатывается вопрос выделения сельского туризма в отдельное направление поддержки – депутатами уже разработан соответствующий законопроект. По замечаниям Правительства подготовлена его новая редакция, в которой предлагается разделить понятия «сельский туризм» и «агротуризм». По словам Министра, в настоящее время Минсельхоз совместно с заинтересованными ФОИВ готовит проект официального отзыва на новую редакцию законопроекта.



В ходе встречи глава Минсельхоза также ответил на вопросы членов комитета о деятельности ведомства по регулированию землепользования, сферы ветеринарии, разработке мер господдержки перерабатывающих предприятий и другим темам. Как отметил Дмитрий Патрушев, Министерство высоко оценивает постоянную поддержку комитета в работе над законотворческими инициативами и при формировании федерального бюджета, а также выразил готовность к открытому диалогу и дополнительной проработке всех обозначенных вопросов.