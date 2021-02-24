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17 марта, 11:42
НовостиОбществоКриминал

: В следственном управлении республики установлена причастность лица к убийству девятилетней давности

: В следственном управлении республики установлена причастность лица к убийству девятилетней давности

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения жительницы поселка Ергенинский.

По данным следствия, 21 апреля 2011 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домовладений в садово-огородническом товариществе «Восход» в Элисте, в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. После этого знакомые подозреваемого закопали тело потерпевшей во дворе указанного домовладения. 

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