Регулирование цен на продукты, выдача справок о ПЦР-тестах, контроль в сфере госзакупок

Об этих и других вопросах сегодня в студии ГТРК «Калмыкия» рассказала Руководитель Калмыцкого Управления Федеральной антимонопольной службы Манца Сангаджиева.

Региональное ведомство активно реализует контрольно-надзорную деятельность в самых разных сферах и старается оперативно реагировать на поступающие обращения. Управление уделяет большое внимание регулированию цен на социально значимые продукты, а это молоко, мясо, сахар, растительное масло и другое.

Изучается доля крупных хозяйствующих субъектов на региональном рынке, чтобы они не злоупотребляли своим доминирующим положением. Так, в Черноземельском районе было выявлено нарушение.