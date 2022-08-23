Региональный Фонд развития промышленности выдал первый грант

Поддержку получил предприниматель, занимающийся производством кухонной мебели. С ее помощью он сможет компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитному договору, взятому на пополнение оборотных средств.



Сейчас Фонд продолжает принимать заявки на выдачу грантов от промышленных предприятий региона. На поддержку могут претендовать производители одежды, химических веществ, электрооборудования, лекарств, изделий из кожи, бумаги, металлургические, деревообрабатывающие компании и мебельные фабрики. Напомним, эта мера действует до конца года.