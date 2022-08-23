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13 сентября, 14:43
НовостиCOVID-19

В Калмыкии число амбулаторных больных коронавирусом за последние три недели снизилось в три раза

В Калмыкии число амбулаторных больных коронавирусом за последние три недели снизилось в три раза

Об этом рассказал ТАСС главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"За прошедшую неделю зафиксировано 629 больных ковидом, а неделей ранее - 824. Число амбулаторных больных за последние три недели сократилось в три раза - с 3 тыс. до 1 тыс. человек. При этом прогнозы мы делаем с осторожным оптимизмом, поскольку первая половина сентября - это время возвращения отпускников на рабочие места" - отметил глава регионального Роспотребнадзора.

Он также добавил, что госпитализированы на сегодняшний день в Калмыкии 37 человек - тяжелых пациентов нет, летальных случаев в эту волну также не зафиксировано. Вирус теряет свои патогенные свойства, но вакцинация все еще необходима - она может облегчить течение заболевания.

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