В Калмыкии создан Совет по вопросам развития противопожарной службы и добровольной пожарной охраны республики
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В состав Совета входят руководители министерств и ведомств республики, а его председателем является Глава Калмыкии.
В состав Совета входят руководители министерств и ведомств республики, а его председателем является Глава Калмыкии.
Основными задачами Совета является развитие в Калмыкии противопожарной службы и добровольной пожарной охраны, решение проблемных вопросов по развитию материально-технической базы данных подразделений, оснащение их средствами пожаротушения, спасения и пожарно-техническим вооружением.
Кроме того, Совет должен организовать информационное обеспечение по вопросам деятельности добровольной пожарной охраны и противопожарной службы РК.
Фото из телеграм-канала МЧС Калмыкии.