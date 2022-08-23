В Калмыкии создан Совет по вопросам развития противопожарной службы и добровольной пожарной охраны республики

В состав Совета входят руководители министерств и ведомств республики, а его председателем является Глава Калмыкии.



Основными задачами Совета является развитие в Калмыкии противопожарной службы и добровольной пожарной охраны, решение проблемных вопросов по развитию материально-технической базы данных подразделений, оснащение их средствами пожаротушения, спасения и пожарно-техническим вооружением.



Кроме того, Совет должен организовать информационное обеспечение по вопросам деятельности добровольной пожарной охраны и противопожарной службы РК.



Фото из телеграм-канала МЧС Калмыкии.