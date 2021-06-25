Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия сообщает, что региональные выплаты на детей школьного возраста из многодетных семей начнутся во второй половине августа.

Данную выплату на подготовку к школе в размере 5 000 рублей многодетные семьи получат на каждого учащегося ребенка.

Право на получение выплаты в текущем году имеют семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения на 1 июня, а также семьи, обратившиеся за получением статуса многодетной семьи, в период с 1 июня до 1 сентября. Выплаты предоставляются на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия, в том числе поступающих в первый класс в текущем году. Выплата не будет предоставляться в случае, если ребенок обеспечивается школьной одеждой и принадлежностями в образовательной организации.

Ежегодная выплата будет предоставляться центрами социальной защиты населения на основании имеющихся у них данных. Соответствующие справки из общеобразовательных учреждений необходимы только в случаях, если ребенок в этом году поступил в первый класс или десятый класс, сменил школу, семья впервые становится на учет как многодетная семья либо ребенок обучается в другом районе (городе) республики.

Напомним, такая мера поддержки введена в 2020 году для школьников из многодетных семей и осуществляется ежегодно. Ее назначение строго определено. Социальная поддержка согласно Постановлению Правительства РК от 29 июня 2020 года №207 установлена на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей.

В прошлом году данная мера поддержки семей назначена и выплачена почти на 12 тысяч детей на общую сумму 59,6 млн. рублей из республиканского бюджета. В текущем году ожидается, что выплату получат около 13 тыс. детей.