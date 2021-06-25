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20 июля, 16:21
НовостиСемьяСоциальная политика

Региональные выплаты на детей школьного возраста из многодетных семей начнутся во второй половине августа

Региональные выплаты на детей школьного возраста из многодетных семей начнутся во второй половине августа

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия сообщает, что региональные выплаты на детей школьного возраста из многодетных семей начнутся во второй половине августа. 

Данную выплату на подготовку к школе в размере 5 000 рублей многодетные семьи получат на каждого учащегося ребенка. 

Право на получение выплаты в текущем году имеют семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения на 1 июня, а также семьи, обратившиеся за получением статуса многодетной семьи, в период с 1 июня до 1 сентября. Выплаты предоставляются на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия, в том числе поступающих в первый класс в текущем году. Выплата не будет предоставляться в случае, если ребенок обеспечивается школьной одеждой и принадлежностями в образовательной организации. 

Ежегодная выплата будет предоставляться центрами социальной защиты населения на основании имеющихся у них данных. Соответствующие справки из общеобразовательных учреждений необходимы только в случаях, если ребенок в этом году поступил в первый класс или десятый класс, сменил школу, семья впервые становится на учет как многодетная семья либо ребенок обучается в другом районе (городе) республики. 

Напомним, такая мера поддержки введена в 2020 году для школьников из многодетных семей и осуществляется ежегодно. Ее назначение строго определено. Социальная поддержка согласно Постановлению Правительства РК от 29 июня 2020 года №207 установлена на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей. 

В прошлом году данная мера поддержки семей назначена и выплачена почти на 12 тысяч детей на общую сумму 59,6 млн. рублей из республиканского бюджета. В текущем году ожидается, что выплату получат около 13 тыс. детей.

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