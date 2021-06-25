В Элисте продолжается ремонт дорог

Всего, в этом году новое асфальтовое покрытие появится на 11 улицах. Сейчас подрядная организация уже начала работы по улицам Ипподромная, Номинханова, Физкультурная, Гоголя, переулку Бабушкина. Второй слой уже частично положен на южном подъезде к городу в районе Кировского моста. Чуть задерживается старт работ по улице Манцын Кец и Шапшуковой. Как рассказал глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников, это связано с предварительным ремонтом инженерных сетей и коммуникаций. Сегодня он лично проинспектировал ход реконструкции столичных магистралей.