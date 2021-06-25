До Всероссийской переписи населения осталось 100 дней

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картографическая основа переписи.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», — отметил Павел Смелов.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

По адресу strana2020.ru функционирует информационный сайт переписи населения, на котором аккумулируется весь объем актуальной информации о подготовке и проведении переписи.