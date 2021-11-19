Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ вновь открыт для посещения

Как сообщает минсоцразвития Калмыкии на своем официальном аккаунте в Instagram, в марте прошлого года деятельность данного учреждения была приостановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению COVID-19.

В течение 2021 года предоставление услуг осуществлялось частично только в отделении физиотерапии.

Но месяцы ограничений не прошли даром - в центре осуществили частичный ремонт здания и помещений. Обновлены фасады здания усилена отмостка, отремонтированы медицинские кабинеты, учебные и спальные комнаты, пищеблок и столовая.



В настоящее время работа центра проводится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности: сотрудники центра прошли ревакцинацию, а также обязательное обследование методом ПЦР-диагностики.



Ежегодно в центре получают услуги более 400 детей с ОВЗ, организована работа трех групп дневного пребывания, которые посещают более 40 детей.