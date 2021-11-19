В Калмыкии объявлен конкурс рисунков «Сохраним память навсегда!», посвященный 25-летию создания мемориального комплекса «Исход и возращение»

Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма, укрепления гражданского самосознания подрастающего поколения, а также знакомства с историей и культурой народов Калмыкии.



В конкурсе могут принять участие ученики 1-11 классов общеобразовательных учреждений региона в 3-х возрастных категориях - обучающиеся 1-4 классов, 5-7 и 8-11.

Сейчас муниципальный этап, он продлится до 23 декабря. До 27 числа пройдет республиканский.



Заявки и конкурсные работы можно отправить в формате PDF или JPEG до 23 декабря на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .



Оценивать их будут заслуженные работники культуры, представители Совета Старейшин при Главе Республики Калмыкия, Калмыцкого научного центра Российской академии наук,​ Республиканского центра детского творчества, а также органов власти.