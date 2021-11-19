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17 декабря, 14:49
НовостиОбщество

Бату Хасиков провел сегодня заседание Антитеррористической комиссии республики

Бату Хасиков провел сегодня заседание Антитеррористической комиссии республики

В рамках встречи подвели итоги работы за этот год и утвердили план мероприятий на следующий. Обсудили обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских праздников. А также затронули вопрос антитеррористической защищенности объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса региона и социально значимых объектов.

"Особое внимание уделяется вопросам профилактики терроризма. Важно обеспечить безопасность наших земляков." - отметил Глава Калмыкии.

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