Бату Хасиков провел сегодня заседание Антитеррористической комиссии республики

В рамках встречи подвели итоги работы за этот год и утвердили план мероприятий на следующий. Обсудили обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских праздников. А также затронули вопрос антитеррористической защищенности объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса региона и социально значимых объектов.

"Особое внимание уделяется вопросам профилактики терроризма. Важно обеспечить безопасность наших земляков." - отметил Глава Калмыкии.