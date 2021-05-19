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17 июня, 16:51
НовостиСоциальная политикаТуризм

Путешествия с детьми станут доступнее

Путешествия с детьми станут доступнее

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Об этом сообщает министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

 Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет.

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