Путешествия с детьми станут доступнее

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Об этом сообщает министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет.