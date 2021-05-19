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17 июня, 16:22
НовостиСтроительство

В Лаганском районе приступили к ремонту проезжей части

В Лаганском районе приступили к ремонту проезжей части

Работы ведутся на отрезке автомобильной дороги от улицы Баташова до улицы Южной. Об этом сообщается в соцсетях аккаунта РМО.
Используя необходимую технику, работники произвели демонтаж старого покрытия. Общая протяженность, проезжей части, подлежащая капитальному ремонту - чуть более 550 метров.
Как отметили в подрядной организации, дальше начнётся этап укладки новой асфальтобетонной смеси. Планируется, что в 20-х числах июня работу в этом направлении уже завершат. Средства выделены из республиканского и местного бюджетов. Кстати, параллельно капитальный ремонт проезжей части идёт и по улице Бурхан Аюши

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