В Лаганском районе приступили к ремонту проезжей части

Работы ведутся на отрезке автомобильной дороги от улицы Баташова до улицы Южной. Об этом сообщается в соцсетях аккаунта РМО.

Используя необходимую технику, работники произвели демонтаж старого покрытия. Общая протяженность, проезжей части, подлежащая капитальному ремонту - чуть более 550 метров.

Как отметили в подрядной организации, дальше начнётся этап укладки новой асфальтобетонной смеси. Планируется, что в 20-х числах июня работу в этом направлении уже завершат. Средства выделены из республиканского и местного бюджетов. Кстати, параллельно капитальный ремонт проезжей части идёт и по улице Бурхан Аюши