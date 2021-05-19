Дети Калмыкии от 7 до 16 лет могут подать заявку на участие в конкурсе «Экология – дело каждого»

Премия Росприроднадзора вырабатывает культуру ответственного отношения к природным ресурсам, повышает активность среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрывает таланты. Уже прислано более 550 творческих работ.

Всё просто: выкладывайте в социальных сетях видеоролики о важности и необходимости охраны окружающей среды: рисунки, видеоклипы, репортажи, челленджи, акции, флешмобы экологической направленности.

Работы принимаются по 12 номинациям. Заявку нужно подать до 1 октября на официальном сайте: экологияделокаждого.рф .

Призы не разочаруют. Проект поддержали Всероссийский детский центр «Орлёнок», «Российское движение школьников», ЮНАРМИЯ.