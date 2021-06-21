Продолжают работу мобильные пункты вакцинации

В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки в регионе, врачи напоминают, что обезопасить себя от тяжёлого течения болезни и различных осложнений, поможет вакцинация. На сегодняшний день ее можно пройти как в Городской поликлинике, так и в её филиалах в 1 и 6 микрорайонах, а также в селе Троицкое. Записаться на прививку можно онлайн – через портал Госуслуг.

Также в столице работают мобильные комплексы. Один из них – на Пагоде Семи дней - ежедневно ждет желающих с 3 часов дня до 8 вечера. Чтобы получить укол, нужен лишь паспорт и СНИЛС.