5 тысяч рублей преподавателям колледжей и техникумов

С началом нового учебного года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах получат надбавку к зарплате - 5 тысяч рублей согласно постановлению российского Правительства. Об этом сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что большое внимание уделяется подготовке кадров со средним профессиональным образованием. Они востребованы во всех сферах экономики.

В Калмыкии, по данным профильного ведомства, эта мера поддержки коснется преподавателей 13 колледжей и техникумов. Также поддержку получат педагогические вузы страны. На их ремонт в этом году выделено около 5 миллиардов рублей.