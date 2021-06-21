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14 июля, 13:45
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5 тысяч рублей преподавателям колледжей и техникумов

5 тысяч рублей преподавателям колледжей и техникумов

С началом нового учебного года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах получат надбавку к зарплате - 5 тысяч рублей согласно постановлению российского Правительства. Об этом сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что большое внимание уделяется подготовке кадров со средним профессиональным образованием. Они востребованы во всех сферах экономики. 

В Калмыкии, по данным профильного ведомства, эта мера поддержки коснется преподавателей 13 колледжей и техникумов. Также поддержку получат педагогические вузы страны. На их ремонт в этом году выделено около 5 миллиардов рублей.

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