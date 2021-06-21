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14 июля, 12:19
НовостиСоциальная политикаСельское хозяйство

Новые возможности для сбыта руна

Новые возможности для сбыта руна

С сегодняшнего дня Министерство сельского хозяйства региона принимает заявки на предоставление субсидий из республиканского бюджета. Они предназначены для возмещения части затрат на поддержку производства и реализации шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец. 

Напомним,  в регионе это традиционное направление возрождается. В столице открылся независимый Центр по подготовке, сортировке и классификации руна, где можно оценить сырье и получить помощь в его сбыте. Заявки на получение субсидии будут приниматься до 20 сентября.

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