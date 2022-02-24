Продолжается прием заявок от работодателей на получение субсидии за трудоустройство молодежи

Обратиться за помощью могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, - сообщает Минтруд России.

Оставить заявку на субсидии можно дистанционно на портале «Работа России». Главное условие - трудоустройство молодых людей до 30 лет, кому сложно найти работу без помощи государства. Региональная служба занятости поможет работодателям найти кандидатов и передаст необходимые сведения в Фонд социального страхования.