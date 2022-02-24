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30 марта, 10:14
НовостиСоциальная политикаОбщество

Продолжается прием заявок от работодателей на получение субсидии за трудоустройство молодежи

Продолжается прием заявок от работодателей на получение субсидии за трудоустройство молодежи

Обратиться за помощью могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, - сообщает Минтруд России.

Оставить заявку на субсидии можно дистанционно на портале «Работа России». Главное условие - трудоустройство молодых людей до 30 лет, кому сложно найти работу без помощи государства. Региональная служба занятости поможет работодателям найти кандидатов и передаст необходимые сведения в Фонд социального страхования.

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