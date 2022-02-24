30 марта, 07:59
 13 °C
96,01
86,28
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 марта, 10:45
НовостиСельское хозяйство

Массовый отел и окот в гуртах и отарах начнется после 1 апреля

Массовый отел и окот в гуртах и отарах начнется после 1 апреля

А во многих хозяйствах Целинного района в разгаре - сезонные работы по уходу за молодняком. Об этом сообщает сайт администрации РМО.

Резвящиеся под еще не совсем ласковым весенним солнцем ягнята и телята стали обычной картиной приближающейся горячей поры. А «зимний приплод» уже давно окреп и пасется в степи вместе со взрослым поголовьем.

На сегодня получено более 20 тысяч голов первой партии молодняка нынешнего года. Животноводы с прибывшими к ним на помощь сакманщиками готовы принять и сохранить живой четвероногий «урожай» этого года.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия