Массовый отел и окот в гуртах и отарах начнется после 1 апреля

А во многих хозяйствах Целинного района в разгаре - сезонные работы по уходу за молодняком. Об этом сообщает сайт администрации РМО.

Резвящиеся под еще не совсем ласковым весенним солнцем ягнята и телята стали обычной картиной приближающейся горячей поры. А «зимний приплод» уже давно окреп и пасется в степи вместе со взрослым поголовьем.

На сегодня получено более 20 тысяч голов первой партии молодняка нынешнего года. Животноводы с прибывшими к ним на помощь сакманщиками готовы принять и сохранить живой четвероногий «урожай» этого года.