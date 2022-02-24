30 марта, 10:45
Массовый отел и окот в гуртах и отарах начнется после 1 апреля
Читайте наши новости в Одноклассниках!
А во многих хозяйствах Целинного района в разгаре - сезонные работы по уходу за молодняком. Об этом сообщает сайт администрации РМО.
Резвящиеся под еще не совсем ласковым весенним солнцем ягнята и телята стали обычной картиной приближающейся горячей поры. А «зимний приплод» уже давно окреп и пасется в степи вместе со взрослым поголовьем.
На сегодня получено более 20 тысяч голов первой партии молодняка нынешнего года. Животноводы с прибывшими к ним на помощь сакманщиками готовы принять и сохранить живой четвероногий «урожай» этого года.